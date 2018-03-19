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  • Sport.es: Моуринью летом намерен продать многих игроков «Манчестер Юнайтед»

Sport.es: Моуринью летом намерен продать многих игроков «Манчестер Юнайтед»

19 марта 2018, 15:51
8

В летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» состоится глобальная чистка состава.

По информации Sport.es, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью намерен избавиться от защитников Люка Шоу, Криса Смоллинга, Фила Джонса, Дейли Блинда и Маттео Дармиана, полузащитников Андера Эрреры и Хуана Маты. Кроме того, истекут контракты хавбека Маруана Феллаини и нападающего Златана Ибрагимовича.

Основными задачами «красных дьяволов» является приобретение защитников «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда и Дэнни Роуза, а также полузащитников Гарета Бэйла («Реал»), Виллиана («Челси») и Фреда («Шахтер»).

Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Реал Шахтер Челси Бэйл Гарет Ибрагимович Златан Виллиан Мата Хуан Феллайни Маруан Дармиан Маттео Алдервейрелд Тоби Блинд Дейли Смоллинг Крис Роуз Дэнни Эррера Андер Джонс Фил Шоу Люк Фред Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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panmon
1521465929
Феллаини и Мату я бы оставил. Кроме того выгонять защитников без надежных покупок которые точно заиграют очень сомнительно... Ну а Златану удачи
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Seamus
1521469670
Мату и Эрреру не стоило бы, да и Смоллинга
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yarik1_78
1521469769
Мата и Шоу должны остаться,остальным пня!
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gigs84
1521471008
Да не надо никого выгонять и покупать. Состав отличный, хороших игроков полно. Надо что-то в тактике менять, в стратегии.
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talgatnurzhanov2006
1521471341
Бедный Мата опять Жозе даёт ему пинок.
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McDuff
1521476675
шиворот навыворот
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I_R_O_N_M_A_N
1521482950
От себя пусть почистит...
Ответить
I-G
1521491244
"..и застрелиться."
Ответить
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