Sport.es: Моуринью летом намерен продать многих игроков «Манчестер Юнайтед»

В летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» состоится глобальная чистка состава.

По информации Sport.es, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью намерен избавиться от защитников Люка Шоу, Криса Смоллинга, Фила Джонса, Дейли Блинда и Маттео Дармиана, полузащитников Андера Эрреры и Хуана Маты. Кроме того, истекут контракты хавбека Маруана Феллаини и нападающего Златана Ибрагимовича.

Основными задачами «красных дьяволов» является приобретение защитников «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда и Дэнни Роуза, а также полузащитников Гарета Бэйла («Реал»), Виллиана («Челси») и Фреда («Шахтер»).