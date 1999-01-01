Ромеро и Джонс не попали в заявку «Манчестер Юнайтед» на остаток сезона АПЛ

«Манчестер Юнайтед» опубликовал список из 25 футболистов, которые могут участвовать в оставшихся матчах сезона АПЛ. В заявке не оказалось вратаря Серхио Ромеро и защитника Фила Джонса.

В список попал бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо.