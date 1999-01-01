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    Ромеро и Джонс не попали в заявку «Манчестер Юнайтед» на остаток сезона АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал список из 25 футболистов, которые могут участвовать в оставшихся матчах сезона АПЛ. В заявке не оказалось вратаря Серхио Ромеро и защитника Фила Джонса.

    В список попал бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо.

    • Ромеро хочет покинуть «Юнайтед».
    • Команда идет в АПЛ 15-й.
    • В 22:00 по Москве «Юнайтед» начнет матч Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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