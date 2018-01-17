Фил Джонс убежден, что можно догнать «Манчестер Сити» в АПЛ

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс поделился мыслями о золотой гонке в АПЛ. Игрок не считает, что «Манчестер Сити» уже стал чемпионом.

«В свой первый сезон мы лидировали в восемь очков и показывали хороший футбол. Однако в концовке мы титул упустили. Это стало неожиданностью для всех. Поэтому я уверен, что и в этот раз «Сити» можно догнать», – сказал Джонс.

Отрыв до первого места у «Юнайтед» составляет 12 очков.