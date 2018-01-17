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    Фил Джонс убежден, что можно догнать «Манчестер Сити» в АПЛ

    Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс поделился мыслями о золотой гонке в АПЛ. Игрок не считает, что «Манчестер Сити» уже стал чемпионом.

    «В свой первый сезон мы лидировали в восемь очков и показывали хороший футбол. Однако в концовке мы титул упустили. Это стало неожиданностью для всех. Поэтому я уверен, что и в этот раз «Сити» можно догнать», – сказал Джонс.

    Отрыв до первого места у «Юнайтед» составляет 12 очков.

    Источник: Skysports

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    17.01.2018 12:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 18:41

      Сити один раз оступились и конкуренты сразу решили что и дальше подобное возможно, ну что ж посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 января 2018, 18:05

      такие камбэки совсем не в стиле Моуриньо, а Фергюсона уже давно как нет.
      Я помню, что Особенный успешно может только увеличивать уже имеющийся отрыв))

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 13:25

      Если МЮ догонит МС, то Джонсу надо будет присвоить звание героя АПЛ

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