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Тип трансфера
01.07.20 / -
Завершил
19.08.19 / 01.07.20
Свободный агент
01.07.18 / 19.08.19
Свободный агент
31.01.18 / 01.07.18
?
04.08.16 / 31.01.18
Свободный агент
19.03.16 / 30.06.16
Аренда
27.02.15 / 30.06.15
Аренда
01.07.14 / 04.08.16
Свободный агент
03.07.12 / 01.07.14
Свободный агент
08.03.12 / 30.06.12
Аренда
19.01.10 / 03.07.12
225 тыс €
31.08.07 / 19.01.10
300 тыс €
27.09.05 / 31.08.07
100 тыс €
26.11.04 / 27.09.05
Свободный агент
20.08.04 / 26.11.04
Свободный агент
01.08.02 / 08.11.02
Аренда