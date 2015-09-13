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    Марко Ломич - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Ломич
    Команда Мордовия
    Состав Молодежный
    Родной город Чачак
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Стоимость:
    € 700
    тыс
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