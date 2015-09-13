Марко Ломич - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ломич
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Чачак
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ломич
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Чачак
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|11
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.11.2015
|1' -61'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.10.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|54'
|23.10.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|19.10.2015
|1' -58'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.10.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.09.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|19.09.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.09.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|90'
|29.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|11' 67'