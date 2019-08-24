|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2019
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|02.11.2019
|1' -75'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:2
|Челси (Лондон)
|70'
|26.10.2019
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|19.10.2019
|1' -71'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|6'
|05.10.2019
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|28.09.2019
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|61'
|21.09.2019
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|8:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|15.09.2019
|78' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|31.08.2019
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:3
|Вест Хэм (Лондон)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)