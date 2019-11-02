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Уотфорд - Челси
Уотфорд - Челси: обзор матча 02 ноября 2019
Уотфорд
02.11.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Челси
80'
Ж. Деулофеу (П)
5'
Т. Абрахам
55'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Челси
90'
+6
Желтая карточка
М. Маунт
90'
+5
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Виллиан
89'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Э. Мариаппа
88'
88'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
83'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
Желтая карточка
К. Доусон
82'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Деулофеу
80'
Замена
К. Фемения
️️️️
Д. Янмат
75'
Желтая карточка
Д. Янмат
70'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Н. Чалоба
67'
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Пулишич
Пас отдал
Т. Абрахам
Желтая карточка
К. Кабаселе
46'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
К. Кэткарт
20'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
22
Янмат
25
Масина
15
Чалоба
15
Доусон
6
Дукуре
37
Перейра
45
Грэй
10
Деулофеу
4-2-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
23
Томори
4
Зума
33
Эмерсон
8
Ковачич
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
22
Янмат
17
Фемения
17
Фемения
22
Янмат
20
Кэткарт
5
Мариаппа
5
Мариаппа
20
Кэткарт
15
Чалоба
19
Хьюз
19
Хьюз
15
Чалоба
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
10
Виллиан
33
Джеймс
33
Джеймс
10
Виллиан
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
Остались в запасе
Уотфорд
Челси
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Уотфорд - Челси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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