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Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Уотфорд: обзор матча 19 октября 2019
Тоттенхэм
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
86'
Д. Алли
6'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уотфорд
90'
Желтая карточка
Х. Холебас
Желтая карточка
Д. Алли
90'
Желтая карточка
Д. Роуз
89'
88'
Желтая карточка
К. Фемения
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
86'
84'
Желтая карточка
Р. Перейра
84'
Желтая карточка
Р. Перейра
84'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Р. Перейра
Желтая карточка
М. Сиссоко
77'
71'
Замена
К. Фемения
️️️️
Д. Янмат
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Г. Уинкс
70'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Моура
63'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Санчес
46'
Желтая карточка
Д. Санчес
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Янмат
4'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Тоттенхэм
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Газзанига
6
Санчес
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
3
Роуз
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
3-3-2-1-1
12
Фостер
15
Доусон
20
Кэткарт
22
Янмат
27
Кабаселе
15
Чалоба
25
Холебас
8
Клеверли
6
Дукуре
37
Перейра
18
Уэлбек
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
6
Санчес
7
Сон
7
Сон
6
Санчес
7
Моура
9
Ламела
9
Ламела
7
Моура
22
Янмат
17
Фемения
17
Фемения
22
Янмат
37
Перейра
19
Хьюз
19
Хьюз
37
Перейра
18
Уэлбек
10
Деулофеу
10
Деулофеу
18
Уэлбек
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уотфорд
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
7
Исмаила Сарр
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Остались в запасе
7
Исмаила Сарр
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Тоттенхэм - Уотфорд
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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