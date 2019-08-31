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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Уотфорд
Ньюкасл - Уотфорд: обзор матча 31 августа 2019
Ньюкасл
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
41'
Ф. Шер
2'
У. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Уотфорд
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Ф. Шер
85'
82'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Грэй
Замена
Й. Муто
️️️️
К. Атсу
82'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Э. Крафт
78'
71'
Замена
И. Саксесс
️️️️
У. Хьюз
71'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
А. Дукуре
55'
Желтая карточка
К. Кэткарт
Желтая карточка
П. Дамметт
44'
44'
Желтая карточка
К. Доусон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шер
Пас отдал
А. Хэйден
41'
Желтая карточка
А. Хэйден
31'
29'
Желтая карточка
А. Дукуре
2'
ГОЛ! 0:1!
У. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-2-2-3
39
Дубравка
14
Дамметт
5
Шер
24
Ласселлс
15
Виллемс
17
Крафт
8
Лонгстафф
14
Хэйден
30
Атсу
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
3-2-3-1-1
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
15
Доусон
17
Фемения
22
Янмат
19
Хьюз
6
Дукуре
8
Клеверли
37
Перейра
45
Грэй
5
Шер
6
Фернандес
6
Фернандес
5
Шер
17
Крафт
22
Манкильо
22
Манкильо
17
Крафт
30
Атсу
11
Муто
11
Муто
30
Атсу
6
Дукуре
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Дукуре
45
Грэй
10
Деулофеу
10
Деулофеу
45
Грэй
19
Хьюз
90
Саксесс
90
Саксесс
19
Хьюз
Остались в запасе
Ньюкасл
Уотфорд
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
7
Исмаила Сарр
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
7
Исмаила Сарр
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Ньюкасл - Уотфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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