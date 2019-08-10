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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Брайтон
Уотфорд - Брайтон: обзор матча 10 августа 2019
Уотфорд
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Брайтон
28'
А. Дукуре (АГ)
65'
Ф. Андоне
77'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Брайтон
90'
+2
Замена
Бернардо
️️️️
С. Мач
88'
Желтая карточка
Л. Данк
77'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мопе
Пас отдал
Л. Данк
Замена
И. Саксесс
️️️️
А. Грэй
75'
65'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Андоне
Пас отдал
Д. Проппер
64'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Г. Мюррэй
64'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Ю. Локадия
Замена
Р. Перейра
️️️️
Ж. Деулофеу
46'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Дукуре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-2-3
12
Фостер
25
Холебас
15
Доусон
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
45
Грэй
14
Дини
10
Деулофеу
4-3-1-2
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
33
Берн
25
Даффи
24
Проппер
16
Стивенс
13
Гросс
7
Мач
9
Локадия
39
Мюррэй
10
Деулофеу
37
Перейра
37
Перейра
10
Деулофеу
45
Грэй
90
Саксесс
90
Саксесс
45
Грэй
7
Мач
13
Бернардо
13
Бернардо
7
Мач
9
Локадия
7
Андоне
7
Андоне
9
Локадия
39
Мюррэй
11
Мопе
11
Мопе
39
Мюррэй
Остались в запасе
Уотфорд
Брайтон
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Уотфорд - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
0 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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