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Вулверхэмптон - Уотфорд
Вулверхэмптон - Уотфорд: обзор матча 28 сентября 2019
Вулверхэмптон
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
18'
М. Доэрти
61'
Д. Янмат (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Уотфорд
Замена
Р. Невеш
️️️️
А. Траоре
87'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Р. Хименес
80'
71'
Замена
А. Грэй
️️️️
И. Сарр
68'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Янмат
61'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
П. Нету
57'
46'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Ж. Деулофеу
ГОЛ! 1:0!
М. Доэрти
Пас отдал
П. Нету
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
17
Кастро
2
Доэрти
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
9
Хименес
7
Нету
4-1-2-1-2
12
Фостер
22
Янмат
15
Доусон
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
8
Клеверли
7
Сарр
10
Деулофеу
18
Уэлбек
24
Траоре
21
Невеш
21
Невеш
24
Траоре
7
Нету
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
7
Нету
9
Хименес
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Хименес
10
Деулофеу
37
Перейра
37
Перейра
10
Деулофеу
7
Сарр
45
Грэй
45
Грэй
7
Сарр
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Уотфорд
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вулверхэмптон - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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