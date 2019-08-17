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Эвертон - Уотфорд
Эвертон - Уотфорд: обзор матча 17 августа 2019
Эвертон
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
10'
Бернард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уотфорд
83'
Замена
А. Грэй
️️️️
Э. Капу
79'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
М. Холгейт
️️️️
Л. Динь
73'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
72'
67'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
У. Хьюз
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ришарлисон
63'
62'
Желтая карточка
Р. Перейра
59'
Желтая карточка
Х. Холебас
Желтая карточка
А. Гомеш
47'
31'
Желтая карточка
Э. Капу
Желтая карточка
Ш. Коулмен
14'
ГОЛ! 1:0!
Бернард
Пас отдал
Л. Динь
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
5
Гбамен
20
Гомеш
11
Бернард
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
15
Доусон
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
12
Динь
27
Холгейт
27
Холгейт
12
Динь
47
Ришарлисон
32
Уолкотт
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
9
Кен
9
Кен
9
Калверт-Льюин
10
Деулофеу
8
Клеверли
8
Клеверли
10
Деулофеу
19
Хьюз
18
Уэлбек
18
Уэлбек
19
Хьюз
6
Капу
45
Грэй
45
Грэй
6
Капу
Остались в запасе
Эвертон
Уотфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Эвертон - Уотфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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