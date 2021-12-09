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Бен Саар
Статистика
Бен Саар - статистика
Завершил карьеру
10 августа 1989 (37)
#9 | Нападающий
178 см | 79 кг
Израиль | Польша
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Испания. Примера 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби Х
6
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Фейеноорд
2 : 1
09.12.2021
Маккаби Х
1' - 71'
Лига конференций, 5 тур
Маккаби Х
0 : 1
25.11.2021
Унион
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Славия
1 : 0
04.11.2021
Маккаби Х
1' - 61'
Лига конференций, 3 тур
Маккаби Х
1 : 0
21.10.2021
Славия
69' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби Х
4 : 0
26.08.2021
Нефтчи
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Нефтчи
3 : 3
19.08.2021
Маккаби Х
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 0
12.08.2021
Маккаби Х
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
7 : 2
05.08.2021
ХБ Торсхавн
Был в запасе
74'
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
5 : 1
29.07.2021
Динамо Тб
65' - 90'
81'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Тб
1 : 2
22.07.2021
Маккаби Х
63' - 90'
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