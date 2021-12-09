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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Маккаби Х
Фейеноорд - Маккаби Х: обзор матча 09 декабря 2021
Фейеноорд
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа E, 6 тур
2 : 1
Завершен
Маккаби Х
38'
С. Дессер
65'
Р. Нелсон
90+1'
Д. Давид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Маккаби Х
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Давид
Пас отдал
А. Мохамед
Замена
А. Бальде
️️️️
Р. Нелсон
79'
73'
Желтая карточка
М. Леви
71'
Замена
Г. Донье
️️️️
Б. Саар
Замена
А. Миламбо
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Нелсон
Пас отдал
Н. Баннис
65'
59'
Замена
Д. Давид
️️️️
Х. Родригес
59'
Замена
А. Азруаль
️️️️
Р. Мейр
Замена
Л. Хартджес
️️️️
М. Сенеси
56'
Замена
Л. Хартджес
️️️️
Ф. Эушнес
56'
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
52'
Замена
М. Бенита
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
46'
46'
Замена
А. Мохамед
️️️️
М. Абу Фани
46'
Замена
Ш. Голдберг
️️️️
Т. Тавата
Желтая карточка
М. Димерс
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
Пас отдал
М. Димерс
38'
30'
Желтая карточка
М. Абу Фани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
20
Леннард Хартджес
ОП
17
Антони Миламбо
АП
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
44
Джош Коэн
ВР
36
Адар Азруаль
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
77
Омер Атцили
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
11
Годсвей Донье
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бейлов
2
Гертрейда
3
Хендрикс
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
10
Димерс
10
Тейшейра
17
Нелсон
10
Баннис
9
Дессер
3-4-2
55
Гершон
22
Мейр
17
Тавата
15
Арад
6
Родригес
33
Леви
15
Абу Фани
8
Азиза
11
Ашкенази
9
Саар
17
Нелсон
14
Бальде
14
Бальде
17
Нелсон
14
Эушнес
20
Хартджес
20
Хартджес
14
Эушнес
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Бенита
2
Бенита
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Тейшейра
17
Миламбо
17
Миламбо
10
Тейшейра
22
Мейр
36
Азруаль
36
Азруаль
22
Мейр
17
Тавата
3
Голдберг
3
Голдберг
17
Тавата
15
Абу Фани
4
Мохамед
4
Мохамед
15
Абу Фани
6
Родригес
26
Давид
26
Давид
6
Родригес
9
Саар
11
Донье
11
Донье
9
Саар
Остались в запасе
Фейеноорд
Маккаби Х
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
77
Рои Фукс
ВР
44
Джош Коэн
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
22
Райан Стрейн
ПЗ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
44
Джош Коэн
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
22
Райан Стрейн
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Фейеноорд - Маккаби Х
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Де Кейп
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