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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби Х - Нефтчи
Маккаби Х - Нефтчи: обзор матча 26 августа 2021
Маккаби Х
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
4 : 0
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Нефтчи
20'
С. Менахем
45+2'
О. Атцили
52'
Д. Азиза (П)
69'
М. Абу Фани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маккаби Х - Нефтчи
80'
Замена
A. Alizada
️️️️
S. Bougrine
Замена
О. Арад
️️️️
Б. Планич
76'
Замена
А. Мохамед
️️️️
Х. Родригес
70'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
Т. Чери
70'
ГОЛ! 4:0!
М. Абу Фани
69'
Замена
Р. Мейр
️️️️
Р. Стрейн
61'
54'
Желтая карточка
М. Кане
52'
Желтая карточка
Э. Махмудов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Азиза
52'
45'
+4
Желтая карточка
F. Muradbeyli
Желтая карточка
Д. Азиза
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
О. Атцили
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
С. Менахем
Пас отдал
О. Атцили
20'
Желтая карточка
Р. Стрейн
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
22
Райан Стрейн
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
20
Ори Дахан
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Нефтчи
34
Sabir Bougrine
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
César Meza Colli
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
14
Romain Basque
ЦФ
36
Мамаду Кане
ЦФ
11
Harramiz
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
20
Мерт Челик
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Маккаби Х
30
Ariel Bardugo
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
4
Али Мохамед
ЦФ
77
Рои Фукс
ЦФ
11
Годсвей Донье
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
3-5-2
44
Коэн
12
Менахем
4
Планич
22
Стрейн
6
Родригес
15
Абу Фани
77
Атцили
8
Азиза
9
Чери
26
Давид
20
Дахан
2-5
34
8
Махмудов
11
19
20
Челик
5
6
4
Планич
15
Арад
15
Арад
4
Планич
22
Стрейн
22
Мейр
22
Мейр
22
Стрейн
6
Родригес
4
Мохамед
4
Мохамед
6
Родригес
9
Чери
11
Ашкенази
11
Ашкенази
9
Чери
34
70
70
34
Остались в запасе
Маккаби Х
Нефтчи
30
Ariel Bardugo
ВР
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
77
Рои Фукс
ЦФ
11
Годсвей Донье
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Остались в запасе
30
Ariel Bardugo
ВР
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
77
Рои Фукс
ЦФ
11
Годсвей Донье
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
Остались в запасе
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Самир Абасов
Статистика матча Маккаби Х - Нефтчи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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