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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Нефтчи - Маккаби Х
Нефтчи - Маккаби Х: обзор матча 19 августа 2021
Нефтчи
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 3
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Маккаби Х
50'
Ю. Лаваль
66'
Ю. Лаваль
9'
О. Атцили
78'
Т. Чери
90+6'
Т. Чери
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нефтчи - Маккаби Х
90'
+8
Желтая карточка
Р. Стрейн
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
Т. Чери
Пас отдал
Д. Азиза
88'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
М. Абу Фани
78'
ГОЛ! 2:2!
Т. Чери
Желтая карточка
И. Зульфукарлы
77'
74'
Замена
Р. Стрейн
️️️️
Р. Мейр
ГОЛ! 2:1!
Ю. Лаваль
66'
65'
Замена
Д. Азиза
️️️️
А. Мохамед
Желтая карточка
Ю. Лаваль
53'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Лаваль
50'
49'
Желтая карточка
М. Абу Фани
Желтая карточка
И. Зульфукарлы
43'
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Атцили
Пас отдал
А. Мохамед
7'
Желтая карточка
А. Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
8
Эмин Махмудов
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
30
Aqil Mammadov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
20
Мерт Челик
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
7
Юсуф Лаваль
ЦФ
36
Мамаду Кане
ЦФ
14
Romain Basque
ЦФ
11
Harramiz
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
4
Али Мохамед
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
20
Ори Дахан
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
10
César Meza Colli
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
8
Долев Азиза
ЦП
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
2-5
8
Махмудов
34
7
Лаваль
11
14
36
Кане
6
3-4-3
44
Коэн
22
Мейр
4
Планич
12
Менахем
15
Абу Фани
77
Атцили
9
Чери
6
Родригес
20
Дахан
26
Давид
4
Мохамед
22
Мейр
22
Стрейн
22
Стрейн
22
Мейр
4
Мохамед
8
Азиза
8
Азиза
4
Мохамед
15
Абу Фани
11
Ашкенази
11
Ашкенази
15
Абу Фани
Остались в запасе
Нефтчи
Маккаби Х
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
10
César Meza Colli
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
10
César Meza Colli
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
Остались в запасе
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Нефтчи - Маккаби Х
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
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Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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