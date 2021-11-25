Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби Х - Унион
Маккаби Х - Унион: обзор матча 25 ноября 2021
Маккаби Х
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа E, 5 тур
0 : 1
Завершен
Унион
66'
Ю. Рюэрсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - Унион
Желтая карточка
А. Мохамед
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Т. Баумгартль
86'
Замена
П. Эккель
️️️️
Ю. Рюэрсон
Замена
М. Леви
️️️️
Ш. Голдберг
85'
Желтая карточка
О. Атцили
77'
74'
Желтая карточка
Ш. Бекер
74'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Авонийи
Замена
Т. Тавата
️️️️
Д. Азиза
71'
70'
Желтая карточка
Г. Премель
66'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Рюэрсон
Пас отдал
Ш. Бекер
64'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
К. Мевальд
64'
Замена
Г. Премель
️️️️
Г. Харагучи
64'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Т. Пухач
Замена
О. Атцили
️️️️
Г. Донье
61'
Замена
А. Мохамед
️️️️
М. Абу Фани
61'
Желтая карточка
Т. Чери
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
44
Джош Коэн
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
11
Годсвей Донье
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
4
Али Мохамед
ОП
77
Омер Атцили
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Унион
30
Янник Стайн
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
35
Фабио Шнайдер
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-4-2
55
Гершон
4
Планич
3
Голдберг
22
Мейр
8
Азиза
15
Абу Фани
9
Чери
6
Родригес
11
Донье
26
Давид
3-3-2-2
1
Реннов
32
Баумгартль
5
Фридрих
31
Кнохе
26
Рюэрсон
8
Хедира
27
Пухач
8
Мевальд
78
Харагучи
10
Крузе
14
Авонийи
8
Азиза
17
Тавата
17
Тавата
8
Азиза
15
Абу Фани
4
Мохамед
4
Мохамед
15
Абу Фани
11
Донье
77
Атцили
77
Атцили
11
Донье
3
Голдберг
33
Леви
33
Леви
3
Голдберг
27
Пухач
17
Гисельман
17
Гисельман
27
Пухач
26
Рюэрсон
6
Эккель
6
Эккель
26
Рюэрсон
78
Харагучи
21
Премель
21
Премель
78
Харагучи
8
Мевальд
23
Бекер
23
Бекер
8
Мевальд
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
Остались в запасе
Маккаби Х
Унион
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
30
Янник Стайн
ВР
35
Фабио Шнайдер
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
35
Фабио Шнайдер
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Маккаби Х - Унион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
Новости команд
Все
Маккаби Х
Унион
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+