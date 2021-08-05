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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби Х - ХБ Торсхавн
Маккаби Х - ХБ Торсхавн: обзор матча 05 августа 2021
Маккаби Х
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
7 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ХБ Торсхавн
45+5'
Д. Азиза
62'
Р. Гершон
74'
Б. Саар
82'
О. Атцили
90+2'
Ю. Ашкенази
29'
M. Dahl
70'
Д. Йохансен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маккаби Х - ХБ Торсхавн
ГОЛ! 5:2!
Ю. Ашкенази
Пас отдал
Д. Азиза
90'
+2
Замена
️️️️
О. Атцили
83'
Замена
Ш. Голдберг
️️️️
С. Менахем
83'
ГОЛ! 4:2!
О. Атцили
Пас отдал
Т. Чери
82'
81'
Замена
Х. Якобсен
️️️️
M. Dahl
ГОЛ! 3:2!
Б. Саар
Пас отдал
Т. Чери
74'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Йохансен
Замена
А. Мохамед
️️️️
Х. Родригес
64'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
М. Абу Фани
64'
63'
Замена
П. Петерсен
️️️️
Р. Юнсен
ГОЛ! 2:1!
Р. Гершон
Пас отдал
О. Атцили
62'
60'
Вторая желтая
Х. Хансен
56'
Желтая карточка
Р. Юнсен
Желтая карточка
С. Менахем
49'
46'
Замена
С. Радосавлевич
️️️️
А. Юстинуссен
ГОЛ! 1:1!
Д. Азиза
Пас отдал
О. Атцили
45'
+5
36'
Желтая карточка
Х. Хансен
29'
ГОЛ! 0:1!
M. Dahl
Пас отдал
Х. Мор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
20
Ори Дахан
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
ХБ Торсхавн
12
Тейтур Гестссон
ВР
17
Барталь Вардум
ЦЗ
4
Хедин Хансен
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ЦФ
19
Mikkel Dahl
ЦФ
15
Адриан Юстинуссен
ЦФ
14
Рене Юнсен
ЦФ
33
Михал Пшибыльски
ЦФ
6
Даниэль Йохансен
ЦФ
13
Хёрдур Аскхам
ЦФ
15
Хери Мор
ЦФ
Маккаби Х
31
Нета Лави
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ЦЗ
11
Timothy Muzie
ЦП
77
Рои Фукс
ЦФ
4
Али Мохамед
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
ХБ Торсхавн
23
Хильмар Якобсен
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
1
Бьярти Мерк
ЦФ
18
Стефан Радосавлевич
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
21
Паэтур Петерсен
ЦФ
23
Jákup Thomsen
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
2-5-2
55
Гершон
12
Менахем
22
Мейр
6
Родригес
15
Абу Фани
77
Атцили
8
Азиза
9
Чери
26
Давид
20
Дахан
1-1-5
12
Гестссон
17
Вардум
4
Хансен
14
Юнсен
15
Мор
13
Аскхам
6
Йохансен
33
Пшибыльски
12
Менахем
3
Голдберг
3
Голдберг
12
Менахем
6
Родригес
4
Мохамед
4
Мохамед
6
Родригес
15
Абу Фани
11
Ашкенази
11
Ашкенази
15
Абу Фани
19
23
Якобсен
23
Якобсен
19
15
Юстинуссен
18
Радосавлевич
18
Радосавлевич
15
Юстинуссен
14
Юнсен
21
Петерсен
21
Петерсен
14
Юнсен
Остались в запасе
Маккаби Х
ХБ Торсхавн
31
Нета Лави
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ЦЗ
11
Timothy Muzie
ЦП
77
Рои Фукс
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
8
Дан Сойлу
ЦП
1
Бьярти Мерк
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
23
Jákup Thomsen
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
Остались в запасе
31
Нета Лави
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ЦЗ
11
Timothy Muzie
ЦП
77
Рои Фукс
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
8
Дан Сойлу
ЦП
1
Бьярти Мерк
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
23
Jákup Thomsen
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Маккаби Х - ХБ Торсхавн
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
Аргир
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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