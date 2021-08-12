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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХБ Торсхавн - Маккаби Х
ХБ Торсхавн - Маккаби Х: обзор матча 12 августа 2021
ХБ Торсхавн
12.08.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 7
Завершен
Маккаби Х
20'
М. Пшибыльски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ХБ Торсхавн - Маккаби Х
Замена
А. Самуэльсен
️️️️
А. Юстинуссен
83'
80'
Замена
Р. Мейр
️️️️
Р. Стрейн
Желтая карточка
А. Юстинуссен
79'
79'
Замена
М. Жабер
️️️️
А. Мохамед
Замена
Á. Dam
️️️️
Р. Юнсен
79'
Желтая карточка
М. Пшибыльски
75'
74'
Желтая карточка
Д. Азиза
Замена
С. Радосавлевич
️️️️
М. Миккельсен
64'
62'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Ю. Ашкенази
62'
Замена
О. Атцили
️️️️
М. Леви
Замена
Х. Якобсен
️️️️
П. Петерсен
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Пшибыльски
Пас отдал
Д. Йохансен
20'
Желтая карточка
Д. Йохансен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХБ Торсхавн
12
Тейтур Гестссон
ВР
17
Барталь Вардум
ЦЗ
15
Адриан Юстинуссен
ЦФ
15
Хери Мор
ЦФ
13
Хёрдур Аскхам
ЦФ
6
Даниэль Йохансен
ЦФ
21
Паэтур Петерсен
ЦФ
33
Михал Пшибыльски
ЦФ
19
Mikkel Dahl
ЦФ
14
Рене Юнсен
ЦФ
6
Мадс Миккельсен
ЦФ
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
55
Рами Гершон
ВР
22
Райан Стрейн
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
20
Ори Дахан
ЦФ
33
Маор Леви
ЦФ
4
Али Мохамед
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
ХБ Торсхавн
23
Хильмар Якобсен
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
23
Jákup Thomsen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
18
Стефан Радосавлевич
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
Маккаби Х
12
Сун Менахем
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Timothy Muzie
ЦП
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
1-5
12
Гестссон
17
Вардум
33
Пшибыльски
6
Миккельсен
14
Юнсен
19
21
Петерсен
2-2-5
44
Коэн
22
Стрейн
3
Голдберг
9
Чери
8
Азиза
20
Дахан
9
Саар
11
Ашкенази
4
Мохамед
33
Леви
21
Петерсен
23
Якобсен
23
Якобсен
21
Петерсен
14
Юнсен
11
11
14
Юнсен
6
Миккельсен
18
Радосавлевич
18
Радосавлевич
6
Миккельсен
15
Юстинуссен
23
Самуэльсен
23
Самуэльсен
15
Юстинуссен
22
Стрейн
22
Мейр
22
Мейр
22
Стрейн
33
Леви
77
Атцили
77
Атцили
33
Леви
11
Ашкенази
15
Абу Фани
15
Абу Фани
11
Ашкенази
4
Мохамед
5
Жабер
5
Жабер
4
Мохамед
Остались в запасе
ХБ Торсхавн
Маккаби Х
8
Дан Сойлу
ЦП
23
Jákup Thomsen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
12
Сун Менахем
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Timothy Muzie
ЦП
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
8
Дан Сойлу
ЦП
23
Jákup Thomsen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
Остались в запасе
12
Сун Менахем
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Timothy Muzie
ЦП
77
Рои Фукс
ЦФ
22
Итамар Исраели
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча ХБ Торсхавн - Маккаби Х
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
Аргир
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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