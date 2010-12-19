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Диего Валери
Статистика
Диего Валери - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1986 (40), Ланус
#8 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
2 : 3
19.12.2010
Хетафе
61' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 3
11.12.2010
Альмерия
73' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
05.12.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 1
28.11.2010
Альмерия
77' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
0 : 8
20.11.2010
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
1 : 0
13.11.2010
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Альмерия
1 : 1
07.11.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
1 : 1
24.10.2010
Эркулес
60' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 0
17.10.2010
Альмерия
67' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0 : 2
26.09.2010
Альмерия
85' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Альмерия
0 : 1
22.09.2010
Леванте
1' - 61'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1 : 0
18.09.2010
Альмерия
72' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Альмерия
2 : 2
13.09.2010
Реал Сосьедад
1' - 72'
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