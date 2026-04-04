Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гусейн Караев - статистика

Нефтяник
23 мая 2004 (22)
#10 | Полузащитник
170 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтяник
8
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Заря Луганск РФ
3 : 0
30.05.2026
Нефтяник
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Нефтяник
3 : 0
16.05.2026
Динамо-2 Мх
1' - 58'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
3 : 1
08.05.2026
Нефтяник
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
02.05.2026
Нефтяник
1' - 67'
35'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Нефтяник
0 : 3
11.04.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Нарт
5 : 0
04.04.2026
Нефтяник
1' - 90'
Главные новости
«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме
18:04
2
Кроос вынес вердикт сборной Германии
17:50
1
Тренер «Зенита» заявил, что Вендел не опоздал на летний сбор
17:23
10
Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026
16:52
1
«Манчестер Сити» купил полузащитника за 135 миллионов
16:22
Тренер РПЛ назвал Генича «конченым»
15:49
16
Фото«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
15:25
1
Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»
14:58
7
Приоритет Дзюбы – закончить карьеру в «Спартаке»
14:41
11
Раскрыты финансовые аппетиты Дзюбы в новом клубе
14:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 