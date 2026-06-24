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€ 600 тыс

Карлос Харви - статистика

Миннесота Юнайтед
3 февраля 2000 (26)
#67 | Полузащитник
184 см
Панама
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
1' - 90'
90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
4 : 2
04.06.2026
Доминиканская Республика
46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия
6 : 2
01.06.2026
Панама
1' - 84'
84'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
71' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.04.2026
Миннесота Юнайтед
81' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
15.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 46'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
66' - 90'
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