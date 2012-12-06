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Зевик Хаймович
Статистика
Зевик Хаймович - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1983 (43)
#4 | Защитник
188 см | 82 кг
Израиль
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль ТА
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль ТА
2 : 0
06.12.2012
Академика
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Атлетико
1 : 0
23.11.2012
Хапоэль ТА
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Виктория
4 : 0
08.11.2012
Хапоэль ТА
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Хапоэль ТА
1 : 2
25.10.2012
Виктория
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Академика
1 : 1
04.10.2012
Хапоэль ТА
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль ТА
0 : 3
20.09.2012
Атлетико
Был в запасе
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