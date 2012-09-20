Зевик Хаймович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Зевик
|Фамилия
|Хаймович
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Имя
|Зевик
|Фамилия
|Хаймович
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|25.10.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|04.10.2012
|1' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)