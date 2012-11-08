Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Хапоэль ТА
Виктория - Хапоэль ТА: обзор матча 08 ноября 2012
Виктория
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
4 : 0
Завершен
Хапоэль ТА
23'
Д. Коларж
40'
Д. Штипек
76'
Д. Коларж
84'
М. Бакош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Хапоэль ТА
Замена
Э. Малакян
️️️️
М. Бакош
85'
ГОЛ! 4:0!
М. Бакош
84'
Замена
М. Земан
️️️️
П. Хорват
80'
ГОЛ! 3:0!
Д. Коларж
76'
67'
Желтая карточка
В. Бадир
Замена
Я. Гора
️️️️
Д. Штипек
65'
61'
Замена
Х. Маман
️️️️
Э. Коэн
46'
Замена
В. Бадир
️️️️
Й. Антеби
45'
Желтая карточка
Э. Коэн
Желтая карточка
Д. Лимберски
45'
41'
Красная карточка
Э. Джемба-Джемба
ГОЛ! 2:0!
Д. Штипек
40'
Желтая карточка
Д. Штипек
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коларж
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
10
Павел Хорват
ОП
6
Давид Штипек
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
4
Мор Шушан
ЦЗ
7
Элиран Данин
ЦЗ
20
Йигал Антеби
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
15
Салим Туама
ЦП
8
Элрой Коэн
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
8
Роэй Гордана
АП
Главный тренер
Йосси Абуксис
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
30
Матей Кончал
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
23
Якуб Гора
АП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
89
Ханан Маман
ЦП
3
Нир Лакс
ЦП
16
Омер Дамари
ЦФ
12
Виктор Мерей
ЦФ
4-1-3-2
1
Козачик
28
Чишовски
14
Ржезник
26
Прохазка
8
Лимберски
10
Хорват
6
Штипек
26
Коларж
16
Дарида
23
Бакош
57
Дуриш
3-2-3-2
30
Эдель
7
Данин
20
Антеби
8
Петкович
44
Пэйнтсил
4
Шушан
15
Туама
8
Коэн
99
Джемба-Джемба
18
Тамуз
8
Гордана
6
Штипек
23
Гора
23
Гора
6
Штипек
23
Бакош
7
Малакян
7
Малакян
23
Бакош
10
Хорват
9
Земан
9
Земан
10
Хорват
8
Коэн
89
Маман
89
Маман
8
Коэн
20
Антеби
10
Бадир
10
Бадир
20
Антеби
Остались в запасе
Виктория
Хапоэль ТА
30
Матей Кончал
ЦП
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
15
Франтишек Шевински
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
16
Омер Дамари
ЦФ
12
Виктор Мерей
ЦФ
3
Нир Лакс
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
30
Матей Кончал
ЦП
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
15
Франтишек Шевински
ЦП
Остались в запасе
16
Омер Дамари
ЦФ
12
Виктор Мерей
ЦФ
3
Нир Лакс
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Виктория - Хапоэль ТА
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Тодоров
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Хапоэль ТА
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Хапоэль Тель-Авив» – «Аталанта»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Аталанта» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Аталанта» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«ГКС Катовице» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Катовице» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+