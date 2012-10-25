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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Виктория
Хапоэль ТА - Виктория: обзор матча 25 октября 2012
Хапоэль ТА
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
19'
Х. Маман
45+1'
П. Хорват
55'
Ф. Райторал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Виктория
88'
Замена
Л. Гейда
️️️️
М. Бакош
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
85'
81'
Замена
Я. Гора
️️️️
Д. Коларж
75'
Желтая карточка
Д. Коларж
Замена
Э. Коэн
️️️️
Э. Джемба-Джемба
75'
73'
Замена
М. Земан
️️️️
М. Дуриш
Замена
Д. Пэйнтсил
️️️️
Т. Тамуз
69'
Вторая желтая
И. Хутаба
64'
Замена
С. Туама
️️️️
Р. Гордана
59'
55'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Райторал
Пас отдал
Р. Ржезник
Желтая карточка
И. Хутаба
54'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
П. Хорват
Пас отдал
В. Дарида
33'
Желтая карточка
М. Чишовски
Желтая карточка
Э. Джемба-Джемба
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Маман
Пас отдал
Р. Гордана
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
7
Элиран Данин
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
89
Ханан Маман
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
8
Роэй Гордана
АП
18
Тото Тамуз
АП
16
Омер Дамари
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
20
Йигал Антеби
ЦЗ
4
Мор Шушан
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
15
Салим Туама
ЦП
8
Элрой Коэн
ЦП
32
Бруно Коутиньо
ЦП
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
30
Матей Кончал
ЦП
6
Давид Штипек
ЦП
22
Мартин Сладки
ЦП
23
Якуб Гора
АП
9
Мартин Земан
ЦФ
3-3-2-2
30
Эдель
7
Данин
4
Хаймович
10
Бадир
89
Маман
29
Хутаба
99
Джемба-Джемба
18
Тамуз
8
Гордана
11
Бен-Хаим II
16
Дамари
4-1-3-2
1
Козачик
27
Райторал
28
Чишовски
14
Ржезник
8
Лимберски
10
Хорват
26
Коларж
16
Дарида
15
Шевински
57
Дуриш
23
Бакош
8
Гордана
15
Туама
15
Туама
8
Гордана
99
Джемба-Джемба
8
Коэн
8
Коэн
99
Джемба-Джемба
18
Тамуз
44
Пэйнтсил
44
Пэйнтсил
18
Тамуз
26
Коларж
23
Гора
23
Гора
26
Коларж
23
Бакош
2
Гейда
2
Гейда
23
Бакош
57
Дуриш
9
Земан
9
Земан
57
Дуриш
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Виктория
32
Бруно Коутиньо
ЦП
20
Йигал Антеби
ЦЗ
4
Мор Шушан
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Йосси Абуксис
30
Матей Кончал
ЦП
6
Давид Штипек
ЦП
22
Мартин Сладки
ЦП
13
Петр Болек
ВР
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
32
Бруно Коутиньо
ЦП
20
Йигал Антеби
ЦЗ
4
Мор Шушан
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
Остались в запасе
30
Матей Кончал
ЦП
6
Давид Штипек
ЦП
22
Мартин Сладки
ЦП
13
Петр Болек
ВР
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Хапоэль ТА - Виктория
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Блумфилд
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