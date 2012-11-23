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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Хапоэль ТА
Атлетико - Хапоэль ТА: обзор матча 23 ноября 2012
Атлетико
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хапоэль ТА
7'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хапоэль ТА
Замена
П. Мартин
️️️️
К. Родригес
87'
Желтая карточка
К. Родригес
78'
77'
Замена
В. Мерей
️️️️
Р. Гордана
73'
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
62'
Замена
И. Хутаба
️️️️
Г. Вермут
Замена
Коке
️️️️
Д. Коста
58'
Желтая карточка
Р. Гарсия
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Э. Белезоглу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
4
Мор Шушан
ЦЗ
7
Элиран Данин
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
89
Ханан Маман
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
8
Роэй Гордана
АП
16
Омер Дамари
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
26
Кадер
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
20
Йигал Антеби
ЦЗ
6
Томер Бен Йозеф
ЦЗ
15
Салим Туама
ЦП
3
Нир Лакс
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
3-2-2-3
1
Асенхо
4
Суарес
5
Пулидо
6
Диас
28
Силвиу
5
Сисма
7
Родригес
25
Белезоглу
19
Коста
14
Гарсия
20
Адриан
3-2-2-1-2
30
Эдель
7
Данин
4
Хаймович
8
Петкович
44
Пэйнтсил
4
Шушан
89
Маман
28
Вермут
8
Гордана
11
Бен-Хаим II
16
Дамари
7
Родригес
9
Мартин
9
Мартин
7
Родригес
19
Коста
6
Коке
6
Коке
19
Коста
8
Гордана
12
Мерей
12
Мерей
8
Гордана
28
Вермут
29
Хутаба
29
Хутаба
28
Вермут
Остались в запасе
Атлетико
Хапоэль ТА
26
Кадер
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
15
Салим Туама
ЦП
20
Йигал Антеби
ЦЗ
3
Нир Лакс
ЦП
6
Томер Бен Йозеф
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
26
Кадер
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
15
Салим Туама
ЦП
20
Йигал Антеби
ЦЗ
3
Нир Лакс
ЦП
6
Томер Бен Йозеф
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Атлетико - Хапоэль ТА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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