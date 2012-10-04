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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Академика - Хапоэль ТА
Академика - Хапоэль ТА: обзор матча 04 октября 2012
Академика
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Хапоэль ТА
47'
С. Сиссе
90+1'
О. Дамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Академика - Хапоэль ТА
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
О. Дамари
Пас отдал
Г. Вермут
89'
Желтая карточка
В. Бадир
Замена
М. Афонсо Жуниор
️️️️
Мариньо
85'
Замена
Макелеле
️️️️
Клейтон
69'
67'
Замена
С. Туама
️️️️
Т. Бен-Хаим II
60'
Желтая карточка
Р. Гордана
60'
Замена
О. Дамари
️️️️
Р. Гордана
60'
Замена
Х. Маман
️️️️
Э. Коэн
Замена
Эдиньо
️️️️
С. Сиссе
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Сиссе
Пас отдал
Мариньо
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академика
82
Рикарду
ВР
55
Элдер Кабрал
ЦЗ
2
Жоао Диаш
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
11
Клейтон
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
92
Салим Сиссе
ЦФ
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
20
Йигал Антеби
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
8
Элрой Коэн
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
8
Роэй Гордана
АП
18
Тото Тамуз
АП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Нитцан Шираци
Академика
1
Ромуальд Пейсе
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
8
Макелеле
ЦП
9
Серже Н'Гал
ЦФ
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
4
Мор Шушан
ЦЗ
7
Элиран Данин
ЦЗ
89
Ханан Маман
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
32
Бруно Коутиньо
ЦП
16
Омер Дамари
ЦФ
3-3-4
82
Рикарду
55
Кабрал
2
Диаш
4
Феррейра
11
Клейтон
16
Шина
30
Огочукву
92
Сиссе
9
Эдуарду
7
Мариньо
45
Феррейра
4-3-2-1
30
Эдель
44
Пэйнтсил
4
Хаймович
10
Бадир
20
Антеби
8
Коэн
28
Вермут
99
Джемба-Джемба
8
Гордана
18
Тамуз
11
Бен-Хаим II
92
Сиссе
36
Эдиньо
36
Эдиньо
92
Сиссе
11
Клейтон
8
Макелеле
8
Макелеле
11
Клейтон
7
Мариньо
77
Афонсо Жуниор
77
Афонсо Жуниор
7
Мариньо
8
Коэн
89
Маман
89
Маман
8
Коэн
8
Гордана
16
Дамари
16
Дамари
8
Гордана
11
Бен-Хаим II
15
Туама
15
Туама
11
Бен-Хаим II
Остались в запасе
Академика
Хапоэль ТА
6
Алфоссени Кейта
ЦП
9
Серже Н'Гал
ЦФ
1
Ромуальд Пейсе
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
Главный тренер
Педро Эмануэль
4
Мор Шушан
ЦЗ
7
Элиран Данин
ЦЗ
32
Бруно Коутиньо
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Нитцан Шираци
Остались в запасе
6
Алфоссени Кейта
ЦП
9
Серже Н'Гал
ЦФ
1
Ромуальд Пейсе
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
Остались в запасе
4
Мор Шушан
ЦЗ
7
Элиран Данин
ЦЗ
32
Бруно Коутиньо
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Педро Эмануэль
Главный тренер
Нитцан Шираци
Статистика матча Академика - Хапоэль ТА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Сидад де Коимбра
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