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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Атлетико
Хапоэль ТА - Атлетико: обзор матча 20 сентября 2012
Хапоэль ТА
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
37'
К. Родригес
40'
Д. Коста
63'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Атлетико
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
88'
78'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Д. Коста
Замена
Э. Коэн
️️️️
Г. Вермут
75'
74'
Замена
Хуанфран
️️️️
К. Родригес
Замена
В. Мерей
️️️️
Т. Тамуз
69'
68'
Желтая карточка
Силвиу
Желтая карточка
Э. Джемба-Джемба
68'
68'
Замена
Коке
️️️️
Адриан
67'
Желтая карточка
Д. Коста
63'
ГОЛ! 0:3!
Р. Гарсия
Пас отдал
Э. Белезоглу
Замена
С. Туама
️️️️
Б. Коутиньо
58'
Желтая карточка
М. Шушан
49'
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Адриан
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Родригес
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
4
Мор Шушан
ЦЗ
20
Йигал Антеби
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
32
Бруно Коутиньо
ЦП
89
Ханан Маман
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Нитцан Шираци
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
7
Элиран Данин
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Элрой Коэн
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
16
Омер Дамари
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
4-4-1-1
30
Эдель
4
Шушан
20
Антеби
10
Бадир
44
Пэйнтсил
32
Коутиньо
28
Вермут
99
Джемба-Джемба
89
Маман
18
Тамуз
11
Бен-Хаим II
3-2-2-3
1
Асенхо
4
Суарес
13
Миранда
6
Диас
28
Силвиу
5
Сисма
25
Белезоглу
7
Родригес
14
Гарсия
19
Коста
20
Адриан
18
Тамуз
12
Мерей
12
Мерей
18
Тамуз
28
Вермут
8
Коэн
8
Коэн
28
Вермут
32
Коутиньо
15
Туама
15
Туама
32
Коутиньо
7
Родригес
20
Хуанфран
20
Хуанфран
7
Родригес
19
Коста
8
Ньигес
8
Ньигес
19
Коста
20
Адриан
6
Коке
6
Коке
20
Адриан
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Атлетико
16
Омер Дамари
ЦФ
7
Элиран Данин
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
Главный тренер
Нитцан Шираци
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Омер Дамари
ЦФ
7
Элиран Данин
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Нитцан Шираци
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хапоэль ТА - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Блумфилд
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