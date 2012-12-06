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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Академика
Хапоэль ТА - Академика: обзор матча 06 декабря 2012
Хапоэль ТА
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Академика
56'
В. Мерей
80'
Х. Маман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Академика
Замена
Н. Лакс
️️️️
С. Туама
86'
82'
Замена
М. Афонсо Жуниор
️️️️
Мариньо
ГОЛ! 2:0!
Х. Маман
Пас отдал
В. Мерей
80'
71'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Д. Огочукву
71'
Замена
Макелеле
️️️️
Нивалду
Замена
Х. Маман
️️️️
Г. Вермут
69'
Желтая карточка
И. Хутаба
64'
ГОЛ! 1:0!
В. Мерей
Пас отдал
Г. Вермут
56'
Замена
В. Мерей
️️️️
Т. Тамуз
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
7
Элиран Данин
ЦЗ
4
Мор Шушан
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
27
Кфир Изенштейн
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Академика
1
Ромуальд Пейсе
ВР
27
Нивалду
ЦЗ
2
Жоао Диаш
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
13
Жоао Реал
ЦП
11
Клейтон
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
20
Йигал Антеби
ЦЗ
6
Томер Бен Йозеф
ЦЗ
89
Ханан Маман
ЦП
3
Нир Лакс
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
9
Эден Шрем
ЦФ
Академика
82
Рикарду
ВР
8
Макелеле
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
92
Салим Сиссе
ЦФ
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
4-4-1-1
30
Эдель
7
Данин
4
Хаймович
8
Петкович
4
Шушан
27
Изенштейн
29
Хутаба
28
Вермут
15
Туама
18
Тамуз
11
Бен-Хаим II
3-5-2
1
Пейсе
27
Нивалду
2
Диаш
4
Феррейра
6
Кейта
11
Клейтон
36
Эдиньо
30
Огочукву
13
Реал
7
Мариньо
9
Эдуарду
18
Тамуз
12
Мерей
12
Мерей
18
Тамуз
28
Вермут
89
Маман
89
Маман
28
Вермут
15
Туама
3
Лакс
3
Лакс
15
Туама
27
Нивалду
8
Макелеле
8
Макелеле
27
Нивалду
7
Мариньо
77
Афонсо Жуниор
77
Афонсо Жуниор
7
Мариньо
30
Огочукву
92
Сиссе
92
Сиссе
30
Огочукву
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Академика
9
Эден Шрем
ЦФ
20
Йигал Антеби
ЦЗ
6
Томер Бен Йозеф
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Йосси Абуксис
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
82
Рикарду
ВР
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Педро Эмануэль
Остались в запасе
9
Эден Шрем
ЦФ
20
Йигал Антеби
ЦЗ
6
Томер Бен Йозеф
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
Остались в запасе
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
82
Рикарду
ВР
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Педро Эмануэль
Статистика матча Хапоэль ТА - Академика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Блумфилд
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