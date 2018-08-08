Урош Чосич - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Чосич
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|76
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Чосич
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2018
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:0
|АЕК (Афины)
|27.11.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|07.11.2018
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|АЕК (Афины)
|29'
|23.10.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|02.10.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:3
|Бенфика (Лиссабон)
|19.09.2018
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|АЕК (Афины)
|28.08.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:1
|Фехервар (Секешфехервар)
|22.08.2018
|Был в запасе
|Фехервар (Секешфехервар)
|1:2
|АЕК (Афины)
|14.08.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:1
|Селтик (Глазго)
|08.08.2018
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:1
|АЕК (Афины)