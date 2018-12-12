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Урош Чосич - статистика

Завершил карьеру
24 октября 1992 (33)
#15 | Защитник
187 см | 76 кг
Сербия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика
1 : 0
12.12.2018
АЕК
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
АЕК
0 : 2
27.11.2018
Аякс
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Бавария
2 : 0
07.11.2018
АЕК
1' - 90'
29'
Лига чемпионов, 3 тур
АЕК
0 : 2
23.10.2018
Бавария
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
АЕК
2 : 3
02.10.2018
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Аякс
3 : 0
19.09.2018
АЕК
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
АЕК
1 : 1
28.08.2018
Фехервар
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Фехервар
1 : 2
22.08.2018
АЕК
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
АЕК
2 : 1
14.08.2018
Селтик
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Селтик
1 : 1
08.08.2018
АЕК
Был в запасе
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