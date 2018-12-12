Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2010 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009