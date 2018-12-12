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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - АЕК
Бенфика - АЕК: обзор матча 12 декабря 2018
Бенфика
12.12.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 0
Завершен
АЕК
88'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - АЕК
ГОЛ! 1:0!
А. Гримальдо
88'
87'
Вторая желтая
К. Галанопулос
82'
Желтая карточка
К. Галанопулос
73'
Желтая карточка
Н. Хульт
Желтая карточка
Р. Диаш
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
21
Пицци
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
4-2-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
33
Жардел
3
Диаш
34
Алмейда
83
Фернандеш
30
Семеду
21
Пицци
27
Рафа
9
Сеферович
79
Феликс
3-2-2-2
1
Баркас
6
Оиконому
19
Чигринский
15
Чосич
2
Бакакис
23
Хульт
6
Галанопулос
39
Моран
9
Понсе
15
Бойе
Остались в запасе
Бенфика
АЕК
99
Миле Свилар
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Бенфика - АЕК
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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