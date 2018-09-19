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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - АЕК
Аякс - АЕК: обзор матча 19 сентября 2018
Аякс
19.09.2018, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
3 : 0
Завершен
АЕК
46'
Н. Тальяфико
77'
Д. ван де Бек
90'
Н. Тальяфико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АЕК
ГОЛ! 3:0!
Н. Тальяфико
Пас отдал
К. Эйтинг
90'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
88'
81'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Э. Понсе
Замена
К. Дольберг
️️️️
Д. Нерес
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. ван де Бек
77'
Желтая карточка
Х. Зиеш
75'
74'
Желтая карточка
П. Манталос
Желтая карточка
Ф. де Йонг
74'
72'
Желтая карточка
Алеф
70'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
М. Бакакис
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
К. Хунтелаар
62'
61'
Замена
Алеф
️️️️
К. Галанопулос
ГОЛ! 1:0!
Н. Тальяфико
Пас отдал
Д. Нерес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АЕК
6
Константинос Галанопулос
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
95
Алеф
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-1-3-2-1
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
3
Мазрауи
6
Эйтинг
22
Зиеш
21
де Йонг
20
Шоне
10
Тадич
7
Нерес
21
Хунтелаар
3-2-2-1
6
Галанопулос
15
Чосич
24
Лампропулос
2
Бакакис
6
Оиконому
23
Хульт
20
Манталос
8
Симойш
9
Понсе
21
Хунтелаар
6
ван де Бек
6
ван де Бек
21
Хунтелаар
7
Нерес
9
Дольберг
9
Дольберг
7
Нерес
2
Бакакис
70
Янниотас
70
Янниотас
2
Бакакис
6
Галанопулос
95
Алеф
95
Алеф
6
Галанопулос
9
Понсе
7
Якумакис
7
Якумакис
9
Понсе
Остались в запасе
Аякс
АЕК
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Аякс - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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