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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - АЕК
Бавария - АЕК: обзор матча 07 ноября 2018
Бавария
07.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
31'
Р. Левандовски (П)
71'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - АЕК
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
71'
66'
Желтая карточка
В. Лампропулос
64'
Желтая карточка
А. Симойш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
31'
29'
Желтая карточка
У. Чосич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
95
Алеф
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нойер
15
Хуммельс
5
Алаба
17
Боатенг
6
Киммих
88
Мартинес
27
Горецка
7
Рибери
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-4-1
1
Баркас
24
Лампропулос
19
Чигринский
2
Бакакис
15
Чосич
23
Хульт
8
Симойш
20
Манталос
95
Алеф
6
Галанопулос
9
Понсе
Остались в запасе
Бавария
АЕК
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Бавария - АЕК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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Бавария
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