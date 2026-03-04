Введите ваш ник на сайте
Главная
РПЛ 2025/2026
Команды
Динамо Мх
Никита Воронин
Статистика
Никита Воронин - статистика
Динамо Мх
2 июля 2007 (18)
#78 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Ростов
0 : 2
04.03.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Главные новости
Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит подписать двух футболистов
20:37
Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, обыграв тульский «Арсенал»
20:25
3
Заявление ЦСКА в ответ на обвинения болельщиков в расизме
20:16
Канчельскис определил безоговорочного фаворита Лиги чемпионов
19:54
4
Фото
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в форме женской команды
19:42
35
Экс-жена Аршавина: «Люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака»
19:25
3
Видео
Булыкин тремя словами описал раздевалку на стадионе ЦСКА, разгромленную игроками «Краснодара»
19:16
Реакция ЦСКА на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»
18:48
13
Мостовой проанализировал судейство в матче ЦСКА – «Краснодар»
18:22
3
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
17:57
5
Все новости
