|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|1:4
|Боруссия (Менхенгладбах)
|01.02.2020
|90' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|25.01.2020
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Майнц (Майнц)
|17.01.2020
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|18.12.2019
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Падерборн (Падерборн)
|01.12.2019
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|30.08.2019
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|24.08.2019
|1' -81'
|Майнц (Майнц)
|1:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|17.08.2019
|63' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)