€ 4 млн

Алиссон Сантос - статистика

Спортинг
27 сентября 2002 (23), Итапетинга
#27 | Нападающий
177 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 8 тур
Атлетик
2 : 3
28.01.2026
Спортинг
87' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
1 : 2
24.01.2026
Спортинг
80' - 90'
Лига чемпионов, 7 тур
Спортинг
2 : 1
20.01.2026
ПСЖ
87' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Спортинг
3 : 0
16.01.2026
Каза Пиа
83' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
02.01.2026
Спортинг
78' - 90'
