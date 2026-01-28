Введите ваш ник на сайте
Сальви Эскивель - статистика

Атлетико
30 сентября 2005 (20), Эстепона
#31 | Вратарь
193 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 8 тур
Атлетико
1 : 2
28.01.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
25.01.2026
Мальорка
Был в запасе
Лига чемпионов, 7 тур
Галатасарай
1 : 1
21.01.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1 : 0
18.01.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Депортиво
0 : 1
13.01.2026
Атлетико
Был в запасе
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
ФотоДжон Джон выбрал игровой номер в «Зените»
14:14
1
ЦСКА отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
13:50
Быстров – об опоздании Вендела: «Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги»
13:38
2
ФотоСуперкубок России-2026 разыграют до финала ЧМ
13:29
Быстров назвал дровами футболистов клуба РПЛ
13:21
1
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал»
13:03
5
Мбаппе – о «Реале»: «Чемпионская команда так не играет»
12:53
2
Губерниев – о Сафонове: «Он не ссыкло»
12:41
3
Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела
12:33
1
