Главная
Бельгия. Про-Лига
Команды
Серкль Брюгге
Эммануэль Каку
Статистика
€ 1,50 млн
Эммануэль Каку - статистика
Серкль Брюгге
30 июня 2005 (20)
#5 | Защитник
Кот-д'Ивуар
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Генк
1 : 1
25.01.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Вестерло
0 : 2
17.01.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
26
Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Монтеса из «Локомотива»
14:38
Романцев объяснил, почему «Спартак» не выиграл еврокубок в 90-х
14:28
2
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
14:14
«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива»
13:58
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
13:02
2
«Динамо» отговаривают от возвращения Захаряна
12:43
1
В «Сосьедаде» ждут, что Захарян станет одним из лучших в команде
12:02
4
Жирков поделился первыми впечатлениями от тренерской работы
11:56
Видео
Акинфеев показал шутливое видео, как играл в футбол еще при динозаврах
11:48
3
Все новости
