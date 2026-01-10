Введите ваш ник на сайте
Диего Вильярес
Статистика
Диего Вильярес - статистика
Депортиво
17 июня 1996 (29), Вильяльба
#8 | Полузащитник
180 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 21 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.01.2026
Депортиво
1' - 83'
22'
82'
Испания. Сегунда, 20 тур
Депортиво
2 : 2
04.01.2026
Кадис
1' - 87'
25'
Испания. Сегунда, 19 тур
ФК Андорра
1 : 0
20.12.2025
Депортиво
1' - 81'
Главные новости
Стало известно, какую зарплату хочет получать Петров в «Локомотиве»
12:52
Дзюба заявил о необычной цели на остаток карьеры
12:41
Раскрыто содержание последнего разговора погибшего воспитанника ЦСКА с агентом
12:20
Семак сравнил подготовку игроков в России и Бразилии
12:09
2
«Локомотив» может подписать хавбека «Балтики»
11:54
Аршавин назвал воспитанников академии «Зенита» не слабее Батракова и Кисляка
11:40
«Локомотив» рассмотрит игрока «Ростова» на место защитника, который может уйти в «Краснодар»
11:07
3
Аршавин – об отношении Семака к клубной академии: «Такого не должно быть»
10:49
6
Семак объяснил, почему мало взаимодействует с академией «Зенита»
10:33
10
Фото
Игрок ЦСКА перешел в аргентинский клуб
10:22
2
Все новости
