Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Кубок Африки
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Гранада
Гаэль Джоэл Акого
Статистика
Гаэль Джоэл Акого - статистика
Гранада
21 декабря 2003 (22), Эбибейин
#21 | Полузащитник
Экваториальная Гвинея
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 21 тур
Гранада
0 : 0
11.01.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Гранада
1 : 3
06.01.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Кубок африканских наций, 3 тур
Экваториальная Гвинея
1 : 3
31.12.2025
Алжир
71' - 90'
83'
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
Буркина-Фасо
2 : 1
24.12.2025
Экваториальная Гвинея
Был в запасе
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экваториальная Гвинея
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Экваториальная Гвинея
1 : 1
13.10.2025
Либерия
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
08.09.2025
Тунис
87' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сан-Томе и Принсипи
2 : 3
04.09.2025
Экваториальная Гвинея
86' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Намибия
1 : 1
24.03.2025
Экваториальная Гвинея
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 5 тур
Экваториальная Гвинея
2 : 0
21.03.2025
Сан-Томе и Принсипи
Был в запасе
Главные новости
Хабиб поддержал Алонсо, оскорбив игроков «Реала»
16:46
1
Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»
16:41
Арбелоа прокомментировал назначение на пост тренера «Реала»
16:16
Клопп ответил на вопрос о работе в «Реале»
15:51
Фото
«Барселона» объявила о первом зимнем трансфере
15:34
Дзюба впервые отреагировал на попытку Кержакова отобрать у него рекорд по голам за сборную России
15:30
Пономарев: «Россия сейчас по величию выше Римской империи»
15:15
19
Жесткая реакция Хабиба на увольнение Алонсо из «Реала»
15:03
2
ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» отказались от игрока с 25 матчами за сборную Бразилии
14:55
4
Дзюба прокомментировал трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
14:46
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: