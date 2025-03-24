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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Намибия - Экваториальная Гвинея
Намибия - Экваториальная Гвинея: обзор матча 24 марта 2025
Намибия
24.03.2025, понедельник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Экваториальная Гвинея
51'
П. Шалулиле
54'
С. Коко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Намибия - Экваториальная Гвинея
Замена
W. Stephanus
️️️️
П. Тьюеза
83'
Замена
Б. Музеу
️️️️
Ж. Каматука
81'
76'
Замена
Д. Ханца
️️️️
Я. Буйла
65'
Замена
С. Энеме
️️️️
Х. Мачин
63'
Желтая карточка
К. Акапо
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Коко
Пас отдал
Э. Ороско
Желтая карточка
Ж. Каматука
53'
ГОЛ! 1:0!
П. Шалулиле
Пас отдал
Д. Хотто
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Намибия
23
Эдвард Маова
ВР
4
Риаан Анамуб
ЛЗ
18
Апроциус Петрус
ЛЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
10
Принс Тьюеза
ЛВ
7
Деон Хотто
ЛВ
6
Нгеро Катуа
ЦП
21
Dynamo Fredericks
ЦП
14
Жослин Каматука
ЦФ
13
Петер Шалулиле
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
8
Янник Буйла
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Намибия
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
0
Серджио Дамасеб
ЦЗ
17
Bofinasius Joseph
ЦЗ
12
Tuhafeni Ananias David
ЦЗ
0
Паулюс Амутенья
ЦП
14
Alfeus Leevi
ЦП
0
Мозес Шидоло
ЦП
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
3
Elmo Kambindu
ЦФ
8
Willy Stephanus
ЦФ
Экваториальная Гвинея
23
Мануэль Сапунга
ВР
1
Miguel Mangue
ВР
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
14
Marcelo Mossó
ЦЗ
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
4
Santi Borikó
ЦЗ
20
Сантьяго Энеме
ЛВ
4
Федерико Бикоро
ЦП
27
Гаэль Джоэл Акого
ЦП
12
Cristian Makate
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
19
Celestino Eneme
ЦФ
4-2-2-2
23
Маова
18
Петрус
20
Камберипа
5
Амбира
4
Анамуб
6
Катуа
21
7
Хотто
10
Тьюеза
13
Шалулиле
14
Каматука
4-1-3-2
1
Овоно
15
Акапо
21
Ороско
16
Коко
11
Ндонг
5
Маскарель
8
Буйла
7
Мачин
22
Ганет
6
Сальвадор
10
Нсуе
14
Каматука
9
Музеу
9
Музеу
14
Каматука
10
Тьюеза
8
8
10
Тьюеза
7
Мачин
20
Энеме
20
Энеме
7
Мачин
8
Буйла
9
Ханца
9
Ханца
8
Буйла
Остались в запасе
Намибия
Экваториальная Гвинея
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
0
Серджио Дамасеб
ЦЗ
17
Bofinasius Joseph
ЦЗ
12
Tuhafeni Ananias David
ЦЗ
0
Паулюс Амутенья
ЦП
14
Alfeus Leevi
ЦП
0
Мозес Шидоло
ЦП
3
Elmo Kambindu
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
23
Мануэль Сапунга
ВР
1
Miguel Mangue
ВР
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
14
Marcelo Mossó
ЦЗ
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
4
Santi Borikó
ЦЗ
4
Федерико Бикоро
ЦП
27
Гаэль Джоэл Акого
ЦП
12
Cristian Makate
ЦФ
19
Celestino Eneme
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Остались в запасе
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
0
Серджио Дамасеб
ЦЗ
17
Bofinasius Joseph
ЦЗ
12
Tuhafeni Ananias David
ЦЗ
0
Паулюс Амутенья
ЦП
14
Alfeus Leevi
ЦП
0
Мозес Шидоло
ЦП
3
Elmo Kambindu
ЦФ
Остались в запасе
23
Мануэль Сапунга
ВР
1
Miguel Mangue
ВР
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
14
Marcelo Mossó
ЦЗ
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
4
Santi Borikó
ЦЗ
4
Федерико Бикоро
ЦП
27
Гаэль Джоэл Акого
ЦП
12
Cristian Makate
ЦФ
19
Celestino Eneme
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Главный тренер
Хуан Миша
Статистика матча Намибия - Экваториальная Гвинея
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Peter Mokaba Stadium, Polokwane
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