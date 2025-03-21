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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Экваториальная Гвинея - Сан-Томе и Принсипи
Экваториальная Гвинея - Сан-Томе и Принсипи: обзор матча 21 марта 2025
Экваториальная Гвинея
21.03.2025, пятница, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Томе и Принсипи
14'
Э. Нсуе
17'
И. Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экваториальная Гвинея - Сан-Томе и Принсипи
Желтая карточка
Б. Ндонг
90'
+2
Замена
Я. Буйла
️️️️
И. Сальвадор
84'
Замена
М. Аньебо
️️️️
Э. Ороско
84'
Замена
S. Borikó
️️️️
К. Акапо
77'
74'
Замена
T.
️️️️
E. Viegas
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
П. Ганет
71'
Желтая карточка
Э. Ороско
32'
ГОЛ! 2:0!
И. Сальвадор
Пас отдал
Х. Мачин
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нсуе
Пас отдал
И. Сальвадор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
22
Пабло Ганет
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Сан-Томе и Принсипи
25
Pedro Mateus
ВР
23
Vavá Pequeno
ЦЗ
4
Adjakson Ramos
ЦЗ
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
3
Gilberto d'Almeida
ЦЗ
8
Joel Neves
ЦП
19
Jamil Pires
ЦП
17
Sérgio Malé
ЦФ
11
Ronaldo Afonso
ЦФ
7
M. Vilhete
ЦФ
7
Eba Viegas
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Экваториальная Гвинея
23
Мануэль Сапунга
ВР
4
Santi Borikó
ЦЗ
3
Марвин Аньебо
ЦЗ
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
20
Сантьяго Энеме
ЛВ
4
Федерико Бикоро
ЦП
27
Гаэль Джоэл Акого
ЦП
8
Янник Буйла
ЦП
12
Cristian Makate
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
Сан-Томе и Принсипи
12
Yaniel Bonfim
ВР
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
16
João Silva
ЦП
17
Tinho
ЦП
16
Dola
ЦП
15
Waldimison
ЦП
10
Nicola Bragança
ЦП
13
Adjeil Neves
ЦФ
16
Edson Daio
ЦФ
4-1-2-3
1
Овоно
11
Ндонг
15
Акапо
16
Коко
21
Ороско
5
Маскарель
22
Ганет
7
Мачин
10
Нсуе
19
Асуэ
6
Сальвадор
4-2-4
25
4
5
3
23
8
19
7
7
11
17
15
Акапо
4
4
15
Акапо
21
Ороско
3
Аньебо
3
Аньебо
21
Ороско
22
Ганет
4
Бикоро
4
Бикоро
22
Ганет
6
Сальвадор
8
Буйла
8
Буйла
6
Сальвадор
7
17
17
7
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Сан-Томе и Принсипи
23
Мануэль Сапунга
ВР
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
27
Гаэль Джоэл Акого
ЦП
20
Сантьяго Энеме
ЛВ
12
Cristian Makate
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
12
Yaniel Bonfim
ВР
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
16
João Silva
ЦП
16
Dola
ЦП
15
Waldimison
ЦП
10
Nicola Bragança
ЦП
13
Adjeil Neves
ЦФ
16
Edson Daio
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Остались в запасе
23
Мануэль Сапунга
ВР
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
27
Гаэль Джоэл Акого
ЦП
20
Сантьяго Энеме
ЛВ
12
Cristian Makate
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
Остались в запасе
12
Yaniel Bonfim
ВР
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
16
João Silva
ЦП
16
Dola
ЦП
15
Waldimison
ЦП
10
Nicola Bragança
ЦП
13
Adjeil Neves
ЦФ
16
Edson Daio
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Сан-Томе и Принсипи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сан-Томе и Принсипи
0 : 6
10.10.2025
Тунис
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Намибия
3 : 0
09.09.2025
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сан-Томе и Принсипи
2 : 3
04.09.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Nuevo Estadio de Malabo, Malabo
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