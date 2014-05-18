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Жеффрен
Статистика
Жеффрен - статистика
Завершил карьеру
20 января 1988 (38), Сьюдад-Боливар
#9 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Испания | Венесуэла
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Трансферы
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
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Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
11
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
0 : 1
18.05.2014
Гранада
1' - 53'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 3
11.05.2014
Вальядолид
1' - 61'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 1
07.05.2014
Реал
1' - 74'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
03.05.2014
Эспаньол
68' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4 : 1
28.04.2014
Вальядолид
72' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
90' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
0 : 0
06.04.2014
Валенсия
23' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1 : 0
30.03.2014
Альмерия
74' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
27.03.2014
Вальядолид
1' - 61'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1 : 1
22.03.2014
Райо Вальекано
1' - 62'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4 : 1
16.03.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
2 : 2
09.02.2014
Эльче
46' - 90'
78'
78'
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