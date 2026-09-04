Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Шахания
Марк Муниеса
Статистика
€ 400 тыс
Марк Муниеса - статистика
Аль-Шахания
27 марта 1992 (34), Льорет-де-Мар
#5 | Защитник
180 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Шамаль
4 : 2
04.09.2026
Аль-Шахания
1' - 90'
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Гарафа
2 : 1
21.08.2026
Аль-Шахания
1' - 90'
32'
Статистика по турнирам
Катар. Лига звезд 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Кубок Лиги 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
10
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 17 тур
Люнгбю
2 : 0
03.12.2023
Силькеборг
1' - 81'
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
3 : 3
26.11.2023
Брондбю
1' - 56'
34'
Дания. Суперлига, 14 тур
Люнгбю
2 : 2
04.11.2023
Оденсе
1' - 90'
47'
42'
Дания. Суперлига, 13 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
27.10.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Люнгбю
0 : 2
22.10.2023
Орхус
1' - 90'
85'
Дания. Суперлига, 11 тур
Силькеборг
5 : 0
06.10.2023
Люнгбю
1' - 90'
61'
Дания. Суперлига, 10 тур
Оденсе
1 : 2
02.10.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
1 : 1
22.09.2023
Вайле
1' - 71'
33'
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
0 : 1
17.09.2023
Люнгбю
56' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 1
03.09.2023
Нордшелланд
76' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+