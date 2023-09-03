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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Нордшелланд
Люнгбю - Нордшелланд: обзор матча 03 сентября 2023
Люнгбю
03.09.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
31'
А. Гудьонсен
90+7'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Нордшелланд
Желтая карточка
Т. Чуквуани
90'
+9
90'
+7
Желтая карточка
М. Фрезе
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
К. Хансен
Пас отдал
Й. Тверсков
Желтая карточка
К. Биркир Финнссон
90'
+2
88'
Замена
М. Доржель
️️️️
О. Вилладсен
88'
Замена
Л. Хей
️️️️
М. Фрезе
Замена
К. Винтер
️️️️
М. Ремер
88'
Замена
J. Amon
️️️️
Ф. Гиткьяер
88'
Желтая карточка
А. Бьелланд
77'
Желтая карточка
М. Ремер
76'
Замена
М. Муниеса
️️️️
М. Йенсен
76'
74'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
М. Диоманде
Замена
Р. Корлу
️️️️
А. Гудьонсен
70'
58'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
О. Антман
Замена
T. Storm
️️️️
В. Кумадо
46'
Желтая карточка
В. Кумадо
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Гудьонсен
Пас отдал
В. Кумадо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Оливер Антман
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Марио Доржель
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-3-3
1
5
Грегор
3
Йенсен
2
Кумадо
6
Бьелланд
2
Финнссон
8
Ремер
42
Чуквуани
9
Гудьонсен
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
3-2-1-3
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
2
Вилладсен
24
Свенссон
10
Диоманде
15
Осман
7
Ингвартсен
11
Антман
3
Йенсен
5
Муниеса
5
Муниеса
3
Йенсен
8
Ремер
15
Винтер
15
Винтер
8
Ремер
2
Кумадо
21
21
2
Кумадо
9
Гудьонсен
10
Корлу
10
Корлу
9
Гудьонсен
26
Гиткьяер
11
11
26
Гиткьяер
3
Фрезе
3
Хей
3
Хей
3
Фрезе
2
Вилладсен
20
Доржель
20
Доржель
2
Вилладсен
11
Антман
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
11
Антман
10
Диоманде
7
Расмуссен
7
Расмуссен
10
Диоманде
Остались в запасе
Люнгбю
Нордшелланд
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Люнгбю - Нордшелланд
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
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