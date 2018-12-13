Статистика по турнирам

Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи 2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010