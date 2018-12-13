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Стефан Андерсен
Статистика
Стефан Андерсен - статистика
Завершил карьеру
26 ноября 1981 (44), Копенгаген
#1 | Вратарь
188 см | 82 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
Дания. Суперлига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи 2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
13.12.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Зенит
1 : 0
29.11.2018
Копенгаген
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Славия
0 : 0
08.11.2018
Копенгаген
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Копенгаген
0 : 1
25.10.2018
Славия
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Бордо
1 : 2
04.10.2018
Копенгаген
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Копенгаген
1 : 1
20.09.2018
Зенит
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Копенгаген
0 : 0
30.08.2018
Аталанта
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
23.08.2018
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Копенгаген
2 : 1
16.08.2018
ЦСКА София
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 2
09.08.2018
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Копенгаген
5 : 0
02.08.2018
Стьярнан
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Стьярнан
0 : 2
26.07.2018
Копенгаген
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Копенгаген
1 : 1
19.07.2018
КуПС
Был в запасе
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