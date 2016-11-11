Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2009 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009