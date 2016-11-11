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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Казахстан
Дания - Казахстан: обзор матча 11 ноября 2016
Дания
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 4 тур
4 : 1
Завершен
Казахстан
15'
А. Корнелиус
36'
К. Эриксен (П)
78'
П. Анкерсен
90+2'
К. Эриксен
17'
Г. Суюмбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Казахстан
ГОЛ! 4:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Н. Йоргенсен
90'
+2
82'
Желтая карточка
Ж. Молдакараев
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Корнелиус
82'
81'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
С. Мужиков
Желтая карточка
Занка
80'
ГОЛ! 3:1!
П. Анкерсен
Пас отдал
Р. Дурмиси
78'
70'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Б. Исламхан
60'
Замена
Ж. Молдакараев
️️️️
С. Хижниченко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Эриксен
36'
Желтая карточка
А. Корнелиус
22'
17'
ГОЛ! 1:1!
Г. Суюмбаев
ГОЛ! 1:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Ю. Поульсен
15'
8'
Желтая карточка
Е. Ахметов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
10
Кристиан Эриксен
АП
7
Вилльям Квист
ПП
9
Николай Йоргенсен
ЛФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Лассе Нильсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Казахстан
22
Самат Отарбаев
ВР
0
Алмат Бекбаев
ВР
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
10
Дидар Жалмукан
ЛВ
19
Руслан Валиуллин
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
13
Мардан Толебек
ЦП
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
9
Айбар Нурыбеков
ЦФ
14
Жасулан Молдакараев
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Реннов
2
Анкерсен
4
Кьер
12
Бьелланд
5
Дурмиси
8
Делэни
7
Квист
10
Эриксен
9
Йоргенсен
20
Поульсен
21
Корнелиус
4-4-1-1
1
Покатилов
16
Суюмбаев
2
Малый
6
Ахметов
18
Шомко
14
Мухутдинов
7
Мужиков
15
Байжанов
23
Логвиненко
9
Исламхан
20
Хижниченко
21
Корнелиус
12
Дольберг
12
Дольберг
21
Корнелиус
20
Хижниченко
14
Молдакараев
14
Молдакараев
20
Хижниченко
9
Исламхан
14
Муртазаев
14
Муртазаев
9
Исламхан
7
Мужиков
23
Тунгышбаев
23
Тунгышбаев
7
Мужиков
Остались в запасе
Дания
Казахстан
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Лассе Нильсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
9
Айбар Нурыбеков
ЦФ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
10
Дидар Жалмукан
ЛВ
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
22
Самат Отарбаев
ВР
0
Алмат Бекбаев
ВР
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
19
Руслан Валиуллин
ЦП
13
Мардан Толебек
ЦП
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Лассе Нильсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
9
Айбар Нурыбеков
ЦФ
17
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
10
Дидар Жалмукан
ЛВ
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
22
Самат Отарбаев
ВР
0
Алмат Бекбаев
ВР
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
19
Руслан Валиуллин
ЦП
13
Мардан Толебек
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Дания - Казахстан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 01:30)
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