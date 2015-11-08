Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009 Россия. Первый дивизион 2008