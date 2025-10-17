Введите ваш ник на сайте
Владимир Колосков - статистика

Рубин
27 ноября 2007 (17)
#42 | Нападающий
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 26 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
17.10.2025
Рубин (мол)
82' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 26 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
17.10.2025
Рубин (мол)
82' - 90'
18+
